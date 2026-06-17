窒化ガリウム(GaN)を使ったクラスDオーディオアンプの評価ボード インフィニオンは17日、窒化ガリウム(GaN)を使ったクラスDオーディオアンプに関する説明会を開催。広帯域かつ低歪でありつつ、発熱が少なく、ヒートシンクも不要なクラスDアンプを実現できていることなどを解説した。 充電器などで最近よく耳にする次世代パワー半導体GaN(窒化ガリウム)は、高効率・小型化が求められるさまざ