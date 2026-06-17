阪神は17日の公示で、岡留英貴投手、小幡竜平内野手、小野寺暖外野手を出場選手登録した。岡留は今季初昇格。ファーム・リーグでは3試合に登板し、防御率3・00としていた。代わって、立石正広内野手、岡城快生外野手が出場選手登録を外れた。立石は前日16日の西武戦で4打席連続三振を喫し、この日から2軍本隊に合流していた。