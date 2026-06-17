内縁の夫を裏切り、不倫相手に入り浸るようになった40歳のスナックママ。激高した夫に絞殺された彼女の遺体は、服を剥ぎ取られ、養豚場跡地で草刈り機によってバラバラに解体されていた。平成10年、三重県で起きた殺人事件の発端となった「許されざる恋」とは何だったのか。「私はアンタと同じ空気を吸うのも嫌なんや」--男の中で何かが壊れた瞬間スナックを経営する女（当時40）は、二度の離婚を経て、10歳年上の男（同50）と