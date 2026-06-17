BS-TBSは、9月13日に東京ドームで行われる「高校野球女子選抜」とイチロー率いる野球チーム「イチロー選抜KOBE CHIBEN」のエキシビションマッチを、同日放送することを発表した。【写真】再現度高っ！筋肉までデザインした“イチロー公認”のフィギュアこの試合は「高校野球女子選抜強化プログラム」の一環で、通算6回目。昨年は愛知・バンテリンドーム ナゴヤで行われたが、今年は2年ぶりに東京ドームでの開催となる。日本の