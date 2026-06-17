FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本代表は20日（日本時間21日）の第2戦で対戦するチュニジアはサブリ・ラムシ監督（54）を解任し、同じくフランス出身のエルベ・ルナール新監督（57）を迎えることを決定した。ルナール新監督は、16日（同17日）にベースキャンプ地のメキシコ・モンテレイで会見を開いた。この様子をメキシコメディア「プレスポート」、フランス紙「ル・パリジャン」、サッカー専門サイト「