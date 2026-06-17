モデル然とした佇まいでファッション誌『anan』の表紙に抜擢された二人の代表。一人はFWの上田綺世、もう一人はW杯初出場のMF・中村敬斗である。【画像】「えっ、モデル…？」上田綺世とともに『anan』の表紙に…“イケメンすぎる”と話題の中村敬斗選手の写真をまとめて見る中村は左サイドを主戦場とするドリブラーだ。ガンバ大阪からオランダ、ベルギーなどのクラブを経て、2023年にフランスのスタッド・ランスへ移籍。今季