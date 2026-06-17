タレントの菊地亜美（35）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、1歳の次女・こまるさん（愛称）が突発性発疹を発症した際の一部始終を明かした。約1週間にわたる壮絶な看病生活を振り返り、「本当に大変だった」と切実な思いを語っている。【写真】「家族でハワイに」菊地亜美、夫＆長女＆次女と“おそろコーデ”の家族ショット異変が起きたのは、LA旅行から帰国して間もなくのこと。次女がいきなり38.5度の熱を出し、そ