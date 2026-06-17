練習ラウンドで調整する松山英樹＝シネコックヒルズGC（共同）【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフの全米オープン選手権は18日にニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGCで開幕する。2021年マスターズ・トーナメント以来のメジャー2勝目を狙う松山英樹は16日、会場で調整し「ベストを尽くすだけ。いい準備ができたらと思う」と抱負を語った。2月のAT＆Tペブルビーチ・プロアマの8位を最後に1桁順