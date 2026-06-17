5月に日本を訪れた外国人旅行者の数は約356万人で、2カ月連続でマイナスとなりました。観光庁や日本政府観光局によりますと、5月に日本を訪れた外国人旅行者は355万9900人で、前の年の同じ月と比べ、3.6パーセント減少しました。マイナスになるのは2カ月連続です。訪日自粛を呼びかけた中国からの旅行者が6割減少したことがマイナスの要因とみられます。一方、5月は例年、桜のシーズンと夏休みシーズンとの間で、外国人旅行者数が