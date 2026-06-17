日本政府観光局が１７日発表した５月の訪日客数（推計値）は前年同月比３・６％減の３５５万９９００人だった。中国人客の大幅減が全体を押し下げ、２か月連続で前年同月を下回った。国・地域別では中国が６０・４％減の３１万３０００人、タイが８・６％減の９万８８００人だった。一方で、韓国からの訪日客は１５・２％増の９５万１３００人、台湾は１４・６％増の６１万６８００人だった。