「とにかくパチンコとスロットが大好きで週2回ほどはTBSに近い東京・赤坂のパチンコ屋さんに通っていました。趣味が高じて自身の名前を冠する台のオファーやパチンコ屋さんでの営業のお仕事も来て、とても喜んでいましたよ」【画像】ミニスカート姿で美脚を放り出して…若かりし頃の中村玉緒さんと勝新太郎さん“秘蔵ショット”をすべて見るこう語るのは、6月9日に亡くなった女優・中村玉緒（享年86）の所属事務所の元スタッフだ