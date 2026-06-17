オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下はまもなく歓迎式典に臨まれます。お2人がオランダを訪問されるのは13年ぶりのことで、現地では、歓迎ムードが広がっています。歓迎式典が行われるダム広場から中継です。このダム広場は、オランダの首都アムステルダムの市内中心部に位置しているのですが、うしろに見える建物は、16日夜から両陛下が宿泊されている、オランダ王室のアムステルダム王宮です。両陛下が滞在されているというこ