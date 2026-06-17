大麻を所持していた疑いで5月に逮捕されたバレーボール元男子日本代表の佐藤駿一郎被告が起訴されました。きょう東京地検に麻薬取締法違反の罪で起訴されたのは、バレーボール元男子日本代表の佐藤駿一郎被告です。佐藤被告は5月、東京・板橋区のパチンコ店で、乾燥大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されていました。パチンコ店から忘れ物のバッグについて通報があり、その後、確認したところ、佐藤被告に大麻所持の疑いが浮上