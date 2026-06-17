訪日外国人の数が、2か月連続で前年を下回りました。日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数はおよそ356万人で、去年の同じ月と比べると3.6パーセント減り、2か月連続の減少となりました。日本旅行の人気が続く韓国やアメリカからの訪日客数は増えた一方、日本への渡航自粛が呼びかけられた中国からの訪日者数は、去年の同じ月より60.4パーセント減少し、半年間にわたり前年をおよそ5割から6割下回っています。