フリーアナウンサーの古舘伊知郎が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。4年前の4月に北海道の知床半島沖で遊覧船「KAZU1（カズワン）」が沈没し、乗客と乗員20人が死亡、6人が今も行方不明になっている事故で業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告に禁錮5年の実刑判決が下された件で、今後について論旨を展開した。古舘はまず、「取り返しの付かない悲しいこと