海外出身の職員に安全に自転車を利用してもらおうと、自転車運転講習会が行われました。この講習会は、秋田市で高齢者や障害者を対象とした支援・介護サービスを行っている社会福祉法人北杜が開きました。北杜では今年3月、ミャンマー出身の3人を介護職員として採用しています。今後、通勤や買い物など日常生活で自転車を使うようになることから、日本の交通ルールやマナーを知ってもらおうと今回の講習会