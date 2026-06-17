「LAND CRUISER FES JAPAN」に4x4エンジニアリングが出展を続ける理由富士スピードウェイ（静岡県小山町）で2026年6月14日に開催された「LAND CRUISER FES JAPAN 2026」に、オフロード系パーツの名門メーカー「4×4エンジニアリング」が出展し、人気ホイール「ブラッドレーフォージド匠」の新サイズ発表などを行いました。LAND CRUISER FES JAPANは、2026年で3回目の開催となる最大級のランドクルーザー系イベントです。「4