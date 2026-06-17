北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に、求刑通り、禁錮５年の実刑判決が言い渡されました。判決が言い渡された時の法廷内の様子はどうだったのでしょうか。釧路地裁から中継です。裁判では午前１０時の開廷後、すぐに禁錮５年の判決が言い渡されました。桂田被告の表情を正面から伺うことはできなかったのですが、少し視線を上に向けるような様子が見られました。乗客の