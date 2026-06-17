北海道北斗市内の交差点で、自転車に乗っていた５０代の女性がスクールバスにはねられる事故がありました。女性は意識不明の重体です。事故があったのは、北斗市中野通２丁目の交差点です。６月１７日午前７時半ごろ、付近の住民から「自転車の女性が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、横断歩道を渡っていた自転車が、右折してきたスクールバスにはねられたということです。この事故で、自転車