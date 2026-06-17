18日、県は、広い範囲で雨の一日。薩摩地方は朝から強い雨となり、通勤・通学時は靴下の替えなどの準備があると安心でしょう。大隅地方も朝から夜まで雨が続き、雷を伴って激しく降る恐れがあります。種子島・屋久島地方は終日雨で、地盤の緩みから土砂災害に注意が必要です。奄美地方は雲が広がり、一時的に雨が降る見込みで、空の変化に注意が必要でしょう。17日、梅雨前線の影響で奄美地方に活発な雨雲がかかり、奄美などで