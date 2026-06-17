切れ味鋭いアイアンショットで今季早くも2勝目を飾った桑木志帆。強烈なダウンブローで打つ彼女のスイングを、プロコーチの南秀樹氏が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】右足は完全にベタ足！ 桑木のアイアンスイング◇◇◇アイアンショットの切れ味に定評がある桑木プロ。アマチュアにも参考になる、ダウンブローで打てるスイングをじっくり見ていきましょう。まずはアドレスからです。【