尾関彩美悠が自身のインスタグラムを更新。家族や愛犬と過ごした幸せいっぱいのバースデーショットを投稿した。【写真】愛犬と一緒にサプライズパーティ！笑顔満開の尾関彩美悠「今日で23歳！」「帰ったら家族が（犬も）サプライズしてくれて幸せでした」とつづり、誕生日を祝ってもらった様子を公開した。投稿では、「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドや「23」のバルーンで飾られた空間での記念ショットを披露。尾関は椅子に腰掛け、