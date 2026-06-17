◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が17日の試合後、翌日登板予定の大谷翔平選手の起用方法について「もちろん登板する予定だ。打者としては出場しない」と語りました。試合前、取材に応じたロバーツ監督は大谷選手の翌日先発を明言。翌日はデーゲームとなりますが、「理想的な状況ではないが、日程は日程だ。十分な休養を取って、明日の登板に向けて準備するだろう。何か少