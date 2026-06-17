人気ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル担当Ｔａｋａとギター担当Ｔｏｒｕの２人がロサンゼルス・ドジャースタジアムで行われたドジャースーレイズ戦で始球式に登場。ボールを握ったＴａｋａはマウンド上から捕手役の山本由伸投手に向かってノーバウンド投球を披露し、スタンドを沸かせた。登板前に取材に応じたＴａｋａは初体験の始球式に「とても光栄です」。プライベートで交流のある山本の協力に感謝しなが