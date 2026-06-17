ロックバンド・ONE OK ROCKのボーカル・Takaが16日（日本時間17日）、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われたドジャース対レイズ戦でファーストピッチに登場した。【写真】楽しそう！ワンオクTakaとドジャース山本由伸のオフショットほかTakaは、大歓声の中、背番号「18」に「TAKA」と入ったドジャースのユニホーム姿でマウンドに登場。捕手役を務めたドジャースの山本由伸に向かって投じたボールはノーバウンドでス