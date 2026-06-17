俳優の大和田伸也（78）が17日、自身のXを更新。人生初のポケモンカフェを訪れた際の“ぬい活”ショットを公開し、SNSで話題となっている。【写真】満面の笑みで幸せそう！“ポケモンカフェデビュー”した大和田伸也大和田は「かわいいに会う。しあわせに会う。うまれてはじめての、ポケモンカフェ」とうれしそうにつづり、同日に店内がリニューアルした『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）での写真を披露した。「ミミ