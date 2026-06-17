ドジャースの奥さまやパートナーで構成される『ドジャース奥さま会』のメンバーがこのほど、本拠地ドジャースタジアムで、妊婦ママたち３人を祝福するベイビーシャワーを行った。スコット投手の妻マディーさんのＳＮＳ（１６日付）には、スミス捕手の妻カーラさん、グラスノー投手の妻メーガンさんと、大きくなったお腹に優しく手を添えてほほ笑む３ショットが。２歳の息子がいるマディーさんは今秋、第２子を出産予定で、カー