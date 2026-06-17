経営再建中の日産自動車は、新たなコンパクトSUVの発売を発表しました。人気カテゴリーへの新車投入で販売の巻き返しを狙います。日産が発表したのは、コンパクトSUVの新型「キックス」です。最新の独自ハイブリッドシステムを採用し、車内の静かさや燃費を向上させたほか、後部座席の居住性も高めたとしています。日産自動車杉本全さん「日本のコンパクトSUV市場は、過去10年で保有台数が約3.8倍に拡大し、今や最も成長が著しい