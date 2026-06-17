日経平均株価の終値6万9902円25銭を示すモニター＝17日午後、東京・東新橋17日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。終値は前日比497円75銭高の6万9902円25銭で、最高値を更新した。取引時間中には700円超上げて7万0100円台を付け、取引時間中の最高値も更新した。米原油先物価格の下落が追い風となり、買い注文が優勢となった。東証株価指数（TOPIX）は22.09ポイント高の4013.23で、最高値を更新した。出来高