J1鹿島は17日、MF知念慶（31）がJ1横浜Mに完全移籍することを発表した。知念はクラブを通じ以下の熱いコメントを発表した。「横浜Ｆ・マリノスに移籍することになりました。3年半という時間を、この鹿島アントラーズという日本一のクラブで過ごし、プレーできたことを本当に感謝しています。自分の力不足を感じることも多くありましたが、それでもサポートしてくれた多くの方々に、この場を借りて感謝の思いを伝えさせていた