米テキサス州ラレドで16日、6人を乗せた小型ジェット機が幹線道路に墜落し、当局によると1人が死亡、少なくとも5人がけがをした/Zarya Garcia（CNN）米テキサス州ラレドで16日、6人を乗せた小型ジェット機が幹線道路に墜落し、当局によると1人が死亡、少なくとも5人がけがをした。現場を目撃した人が共有した動画には、緊急隊員や居合わせた人々が幹線道路に墜落し炎上する機体から搭乗者が脱出するのを手助けする様子が映っていた