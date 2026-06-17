「一般戦」（１８日開幕、平和島）平和島は新エンジン、新ボート、新燃料（Ｅ３０）となり、１７日に前検が行われた。国崎良春（５１）＝福岡・７５期・Ｂ１＝は開口一番「良さそうですよ」とニッコリ。「ペラは少ししか叩いていないけど、回転は思ったよりしっかり上がっていました。班は一緒くらいだったけど、乗りやすさもある」と早くも手応えをつかんでいた。１８日の初日を見据えては「まだザッとしか叩けてないし、し