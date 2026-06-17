俳優の櫻井海音（25）が、イベントのオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】“ミスチル桜井にそっくりと話題”櫻井海音の近影や家族旅行中の写真2019年にロックバンド「インナージャーニー」のドラマーとして「Kaito」名義で芸能活動を開始した櫻井。2021年には公式サイトで、「Kaito」改め「櫻井海音」に改名したことを報告し、「20歳という節目を迎え、俳優として前に進んでいくため