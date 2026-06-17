ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」は１７日、予選３日目が行われた。北村寧々（２４＝長崎）は、前半４Ｒで２着。後半１２Ｒは、ダッシュ１艇の単騎ガマシとなったが５着。オール３連対は途切れたが得点率７・４０の７位で予選最終日を迎える。３３号機はペラにヒビが入っていたため初戦から新ペラに変更。だが「中嶋（誠一郎）さんにペラを教えてもらって叩いた。出足がいいですね。直線は普通だけど、ターン回りや