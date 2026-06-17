サッカー女子日本代表なでしこジャパンの狩野倫久監督（４９）が１７日の会見（千葉・夢フィールド）で、新体制発足後初の代表活動を振り返った。前任のニルス・ニールセン監督時代にコーチを務めていた狩野は、５月に正式に監督就任。コーチとして元サッカー男子日本代表ＤＦの内田篤人氏や、２０１１年女子Ｗ杯（ドイツ）優勝メンバーの近賀ゆかり氏を新たに招へいし、６月の南アフリカ代表２連戦に臨んだ。第１戦（６日、ヤ