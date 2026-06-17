【モデルプレス＝2026/06/17】元AKB48でタレントの西野未姫が6月16日、自身のInstagramのストーリーズを更新。家族に好評だという手料理を公開した。【写真】第2子出産の元AKB「ヘルシーだし満腹感ありそう」家族に好評の胸肉唐揚げ◆西野未姫「これめっちゃ食べてくれる！」手料理披露西野は「これめっちゃ食べてくれる！胸肉の青のり唐揚げ」とつづり、フライパンで調理中の手料理の写真を投稿。青のりがたっぷりとまぶされた鶏