【モデルプレス＝2026/06/17】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。肉がたっぷり入った焼き肉弁当を公開し、話題となっている。【写真】44歳元モー娘。「それぞれ作り分けてるのが凄い」ボリュームたっぷり焼肉弁当2つ◆飯田圭織、子どもたちへのボリュームたっぷり弁当披露飯田は「水曜日のお弁当」とコメントを添え、大小2つのわっぱ弁当の写真を投稿。大きい方には白胡麻のかか