【モデルプレス＝2026/06/17】サッカー日本代表の堂安律選手の妻でインフルエンサーの明松美玖が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】サッカー日本代表の美人妻「本当にお似合いの夫婦」プールサイドでのラブラブ夫婦ショット◆明松美玖、夫の誕生日を祝福明松は「Happy birthday to my best 最高の1年を！」とつづり、6月16日に誕生日を迎えた夫を祝福。プールと海