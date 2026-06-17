17日早朝、福岡県久留米市の国道で軽乗用車2台が出合い頭に衝突する事故があり、24歳の男性1人が意識不明の重体です。 17日午前5時すぎ、久留米市荒木町白口で、軽乗用車を運転していた女性から「事故です。助手席の男性の意識がないようだ」と、警察に通報がありました。警察によりますと、国道209号を直進していた軽乗用車と、側道から交差点に進入してきた軽乗用車が、出合い頭に衝突したということです。この事故で、側道