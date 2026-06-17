やや円高が優勢も、FOMC前の様子見ムードもあり、値幅は落ち着く＝東京為替概況 17日東京市場は、今晩の米連邦公開市場委員会(FOMC)結果発表を前に落ち着いた動きとなった。ドル円は、NY原油が75.08ドルまで下げるなどの動きを受けて、ドル高の調整もあってドル安円高となり、クロス円にも波及する形で、円買いが広がった。ただ、FOMC前の様子見ムードもあって値幅は抑えられた。 ロンドン勢が入