【これからの見通し】米ＦＯＭＣ待ち、ウォーシュ新議長会見に注目 昨日の日銀決定会合に続いて、本日は米FOMCの結果が発表される。市場では政策金利据え置きがコンセンサスとなっている。今回は経済や金利見通しなども公表される。そして、注目のウォーシュ新議長の初の会見が開催される。前議長のパウエル氏はトランプ大統領の利下げ要求やFRB予算に対する干渉などの毅然とした態度を貫いた。いわば硬派な対応