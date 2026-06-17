◆第５７回選手権大会栃木県支部予選（６月１４日・真岡ハイトラ運動公園市民野球場）▽準決勝県央宇都宮ボーイズ６―０上三川ボーイズ０―０の均衡を破ったのは、県央宇都宮ボーイズベンチ入り唯一の２年生・中郷大和だった。４回２死二塁に代打で登場すると、初球を右前へ流し、二塁から菊地悠日（３年）がかえり先制した。殊勲打の中郷は、「初球のストレートを狙っていました。うれし過ぎてよく覚えていません」とニッ