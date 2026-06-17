野球殿堂博物館（東京ドーム併設）では、野球をテーマにした小学生の自由研究を対象に「第１１回野球で自由研究！コンテスト」を開催する。これまでにのべ１４００人以上の小学生から応募があり、今回も８月１日から１１月１５日まで作品を募集する。募集作品は野球に関することを調べたもので、学校に提出した作品でも応募できる。作品は小学生のオリジナル作品に限る。応募方法など詳細は野球殿堂博物館公式ＨＰで。