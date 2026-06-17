群馬県上野村の職員が東京電力パワーグリッドの社員の男らに、太陽光発電設備などを設置する工事の入札情報を事前に漏らしたなどとして逮捕された事件を受け、きょう（17日）午後、上野村の村長が会見を行い、「村政への信頼を著しく失墜させた」として謝罪しました。この事件は去年6月、群馬県上野村の村営住宅に太陽光発電設備などを設置する工事の入札をめぐり、上野村の職員・黒沢力容疑者（43）が、東京電力パワーグリッドの