シャープは１６日、同社初のスマートウォッチを７月９日に発売すると発表した。スマートウォッチは、基本ソフトウェア（ＯＳ）との連携のしやすさやコストパフォーマンスが売りの海外勢が国内市場を寡占しているのが現状だ。新製品が消費者の新たな選択肢となれるか、注目される。（坂下結子）シャープが発売するのは「からだメイトＷａｔｃｈ」（直販価格税込み５万９４００円）。米企業の技術を活用し、体内の水分の移動や