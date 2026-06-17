NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。楽天は阪神戦に先発予定の前田健太投手を1軍登録しました。今季11年ぶりの日本球界復帰となった前田投手は、ここまで5試合に先発し、0勝2敗、防御率4.82の成績。この日は雨天中止となっていた甲子園での阪神戦に先発予定で、今季初勝利を狙います。