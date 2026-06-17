滋賀県は、ジェンダーギャップ（男女格差）解消に向けた資金を確保するための県債「ジェンダー平等債」の利率を２・０６９％に決めた、と発表した。機関投資家などの予約分で、決定当日に５０億円分は完売した。ジェンダー平等債は、環境や社会課題の解決につながる事業の資金を募る「環境・社会・企業統治（ＥＳＧ）債」の一つ。ジェンダーをテーマとしたＥＳＧ債は国内の自治体では初めてという。５日に発行金利を決定し、