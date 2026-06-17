定期検査のため停止している東京電力柏崎刈羽原発7号機（新潟県）のタービン建屋で17日、配管から海水約2万6千リットルが漏れたことが関係者への取材で分かった。放射性物質は含まれておらず、既に漏えいは止まった。今年1月に再稼働した6号機は営業運転を続けている。関係者によると、17日午前0時5分ごろ、タービン建屋地下2階で点検中の作業員が漏えいを発見した。周辺の機器に影響は出ていない。東電が状況や原因を調べてい