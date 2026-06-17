G7サミット＝主要7か国首脳会議は17日、最終日を迎えます。これに先立ち、中東情勢などに関する共同声明を発表しました。中継です。共同声明は直前でイランとの合意を取り付けたアメリカのトランプ大統領をたたえる内容になっています。ヨーロッパ各国の配慮がうかがえる形です。共同声明には、「トランプ大統領の強力なリーダーシップのもとで結ばれた、戦闘終結に向けた覚書の合意を歓迎する」と明記されました。その上で、「イ