セクシー女優の星乃莉子（27）が17日、Xを更新。「適応障害」と診断され、治療を受けていることを公表した。星乃は6日に都内2店の書店で写真集「Leoへ」の発売記念イベントを予定していたが、体調不良で開催延期となり、その後、中止を発表。自身のXで「本当にすみませんごめんなさいもう人前に出るのが怖いんですどんだけ頑張っても複数の人の目線や知らない人に血の気が引いて一人で現場に入ることが怖くて手足が動かなく